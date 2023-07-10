На хакерском форуме появилось объявление о продаже данных компании Razer, производящей игровое оборудование и периферию. Злоумышленники готовы продать якобы украденную информацию за 100 000 долларов в криптоваюте Monero.

Сообщение о взломе Razer и продаже похищенных данных было опубликовано в минувшие выходные.

Описанию этого «лота» содержит многочисленные скриншоты файлов и папок, предположительно украденных с razer.com.

«Я украл исходный код, ключи шифрования, базу данных, логины [и пароли] для доступа к бэкэнду для razer.com и других продуктов. Я не трачу свое время на несерьезных покупателей», — пишет продавец.

Пока никаких официальных заявлений от представителей Razer не поступало, и в компании не сообщали о каких-либо кибератаках и утечках данных. Последний инцидент, связанный с Razer, были датирован 2020 годом, когда компания случайно оставила базу данных своего интернет-магазина незащищенной.

UPD.

Представители Razer сообщили в Twitter, что компания уже расследует сообщения о возможной утечке данных.

Тем временем, журналисты Bleeping Computer смогли установить, что обнародованные хакером учетные данные – подлинные и действительно принадлежат законным пользователям на сайте Razer.

Кроме того, сообщается, что компания произвела сброс всех учетных записей, сделав активные сеансы недействительными, и попросила всех сбросить пароли.