На прошлой неделе сообщалось, что в ночь с 4 на 5 июля 2023 года в РФ прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, в ходе которых «выключали международный интернет». Как теперь рассказывают эксперты, отключение проводилось только на мобильных сетях в Центральном федеральном округе.

Со слов представителя Роскомнадзора было известно лишь то, что учения прошли успешно. Дело в том, что власти редко раскрывают подробные итоги подобных учений.

Как теперь пишет Forbes, со ссылкой на собственный источник в одном из мобильных операторов, Роскомнадзор заранее уведомил операторов о грядущих учениях. При этом мероприятия проводились только в Центральном федеральном округе (с3:00 до 5:00 утра) и только на мобильных сетях связи.

«Было выбрано время с наименьшей активностью абонентов, жалобы от абонентов поступали, но их было немного», — сообщил собеседник издания.

Представители МТС, «Вымпелкома», «Ростелекома», Tele2 и Минцифры отказались от официальных комментариев, а в «Мегафоне» и Роскомнадзоре на запросы журналистов не ответили.

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев (признан иноагентом) заявил журналистам, что аномалии во время проведения учений возникали у абонентов «Ростелекома» и Тele2 в Москве и Московской области, и сами учения были похожи не на блокировку отдельных ресурсов, а на отключение от мира российского сегмента интернета.

По словам Климарева, подобных инцидентов ранее не было. Более того, по его мнению, учения не увенчались успехом и продлились около 40 минут вместо запланированных двух часов.

Однако при этом Forbes отмечает, что после проведения учений пользователи различных VPN-сервисов стали жаловаться на проблемы. Подчеркивается, что со сбоями столкнулись и сами сотрудники издания.