Независимый проект Windows Update Restored, созданный поклонникам ретро-компьютеров, призван облегчить обновление старых версий Windows, включая 95, 98 и NT 4.0. Сайт предоставляет доступ к давно утраченным страницам Windows Update, которые работают со старыми версиями Windows и позволяют обновлять ОС.

В конечном итоге команда проекта надеется помочь тем людям, кто в наши дни устанавливает и обновляет системы с Windows 95, NT 4.0, 98, Me, 2000 и XP. Дело в том, что старые версии Windows в первую очередь полагались на работу веб-приложения Windows Update, а не на встроенные средства обновления, как это происходит сейчас. И примерно в середине 2011 года Microsoft закрыла версию сайта, которая могла сканировать и обновлять Windows 95 и 98.

В сущности, сайт Windows Update Restored представляет собой слегка измененную версию исходного сайта Microsoft, то есть является клоном сайта Windows Update v3.1 (1997 год), который охватывает Windows 95, NT 4.0 и Windows 98 (и SE). Сайт не использует SSL или TLS, поэтому старые версии Internet Explorer по-прежнему могут получить к нему доступ.

Для доступа к обновлениям понадобится как минимум Internet Explorer 5. Так как этот браузер больше нельзя загрузить напрямую с сайта Microsoft, сайт Windows Update Restored предлагает ссылки для скачивания IE5 и IE5.5 на всех поддерживаемых языках.

Люди, стоящие за этим проектом, предупреждают посетителей, что Windows Update Restored не является официальным проектом и не поддерживается Microsoft, равно как и страницы обновлений, на которые ресурс ссылается. Разработчики пишут, что использовать все это можно только на свой страх и риск, а также подчеркивают, что страницы обновлений предназначены «только для архивных целей».

Также нужно отметить, что работающая версия Windows Update не делает старые операционные системы безопасными и пригодными для использования в современном интернете. Напомню, что обновления для Windows 95 были прекращены в 2001 году, а Windows 98 и ME перестали получать обновления в 2006 году.

Тем не менее, следующее видео наглядно демонстрирует, что сайт действительно работает и позволяет обновить старые ОС. Ролик начинается с обновления Windows 95 (пакет критических обновлений для этой ОС весил всего 3,1 МБ, обновление безопасности — всего 124 КБ, а самой большой загрузкой стал DirectX 8a, рекомендуемый, но необязательный, размером 11,2 МБ), и продолжается обновлением Windows NT4 до Service Pack 6a и Windows 98 SE, которая получает много важных и дополнительных пакетов обновлений.

В приведенной ниже таблице совместимости авторы проекта собрали адреса сайтов (левая колонка), на которые нужно указать Internet Explorer в соответствующих ОС, чтобы получить доступ к клонированным страницам Windows Update Restored. Так, Windows 95, NT 4.0 и Windows 98 (и SE) можно обновить по адресу v3.windowsupdaterestored.com.

Страницы Windows Update для Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista и более новых версий пока находятся в разработке. Сроки их появления раскрываются, но следить за обновлениями можно в этом треде на форуме MSFN. Windows Me и Windows 2000 так же пока не поддерживаются, но в видео упоминается запуск поддержки этих ОС в «ближайшем будущем».