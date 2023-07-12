Американские власти сообщили, что на этой неделе главный советник Silk Road, известный в сети под ником Variety Jones (настоящее имя — Роджер Томас Кларк), был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сообщается, что именно 61-летний Роджер Томас Кларк убеждал создателя Silk Road, Росса Ульбрихта, нанять наемного убийцу для защиты своей наркоимперии.

Знаменитая торговая площадка Silk Road была закрыта 10 лет назад, в 2013 году. Тогда же ФБР арестовало ее администратора и создателя Росса Ульбрихта, которого позже приговорили к пожизненному заключению. Спустя два года после этого, в 2015 году в Таиланде был арестован Роджер Томас Кларк (Roger Thomas Clark), которого следствие описывало как наставника, партнера и едва ли не учителя Ульбрихта. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег, а в 2018 году его экстрадировали в США.

Считается, что именно Роджер Томас Кларк, также известный под псевдонимами Variety Jones, Cimon и Plural of Mongoose, консультировал Ульбрихта по всем вопросам, связанным с работой Silk Road. Власти убеждены, что именно Кларк и его советы помогли развить торговую площадку до уровня криминальной империи.

Прокуратура США ссылалась на личный дневник Ульбрихта, в котором Кларк описывался как «настоящий наставник», который консультировал его по вопросам уязвимостей в системе безопасности сайта и объяснял, как стимулировать продажи наркотиков.

Власти уверены, что Кларк играл решающую роль, долгое время помогая Ульбрихту и Silk Road уклоняться от расследований правоохранительных органов. Также известно, что Кларк призвал Ульбрихта заказать убийство бывшего сотрудника Silk Road, обвиняемого в краже биткоинов на сумму более 250 000 долларов. Хотя убийство так и не было совершено, прокуратура утверждает, что Ульбрихт заплатил киллеру 80 000 долларов.

Теперь Роджер Томас Кларк, был приговорен к 20 годам заключения за «сговор с целью распространения большого количества наркотиков». Еще в 2020 году Кларк признал себя виновным в сговоре с целью распространения наркотиков, однако даже после этого суд отклонил его просьбу отбыть в тюрьме не более семи с половиной лет. Теперь Variety Jones, вероятно, проведет в тюрьме весь остаток жизни.