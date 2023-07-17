Владелец и администратор закрытого недавно форума BreachForums (он же просто Breached) Коннор Брайан Фитцпатрик (Conor Brian FitzPatric), также известный под ником Pompompurin, признал себя виновным по трем пунктам обвинения, включая хранение детской порнографии.

Напомню, что в последние время BreachForums считался крупнейшим хак-форумом, посвященным утечкам данных, и обычно именно он использовался взломщиками и вымогателями для «слива» информации.

Весной 2023 года ресурс закрыли правоохранители, а 20-летний Pompompurin был арестован. Впоследствии власти сообщали, что им удалось получить доступ к БД сайта, а в июне были изъяты домены BreachForums и личного сайта Фитцпатрика.

Кто такой Pompompurin? Pompompurin личность широко известная не только в хакерских кругах. Раньше он занимался взломом компаний, а затем продавал или сливал украденные у них данные на черном рынке, а также был активным участником хак-форума RaidForums. Но после того как ФБР закрыло RaidForums в 2022 году, Pompompurin решил создать собственный сайт — Breach Forums. Вскоре ресурс стал крупнейшим хак-форумом, посвященным утечкам данных, и чаще всего именно он использовался взломщиками и вымогателями для «слива» информации. Помимо создания Breach Forums Pompompurin известен и рядом громких взломов. В частности, в конце 2021 года из-за конфликта с ИБ-экспертом Винни Троей (Vinny Troia) он взломал почтовые серверы ФБР и разослал фейковые предупреждения о кибератаках, заявив, что ответственность за эти инциденты лежит на Трое. Также Pompompurin’а связывают с кражей данных миллионов пользователей Robinhood, утечкой данные 5,4 млн пользователей Twitter и другими крупными инцидентами.

Хотя во время ареста против Фитцпатрика было выдвинуто лишь одно обвинение, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа, теперь за ним последовали и другие.

Исходно обвинительное заключение по делу Фитцпатрика было до 15 мая, однако потом его перенесли еще раз после того, как Pompompurin якобы предпринял попытку самоубийства и был госпитализирован.

Как теперь сообщает издание DataBreaches.net, согласно судебным документам, теперь Фитцпатрику предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа, подстрекательстве к мошенничеству с устройствами доступа, а также в хранение детской порнографии. Бывший админ BreachForums признал себя виновным по всем трем пунктам.

Максимальное наказание по этим обвинениям составляет 40 лет лишения свободы, штраф в размере 750 000 долларов, а также после освобождения Pompompurin будет обязан находиться под надзором властей не менее 5 лет или вообще пожизненно (из-за обвинения в хранении детской порнографии).

Приговор Фитцпатрику должен быть вынесен 17 ноября 2023 года. Пока он остается на свободе, так как был отпущен под залог в размере 300 000 долларов. Однако с момента ареста на него наложено множество ограничений. В частности, ему запрещены: