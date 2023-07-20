Специалисты ВТБ обнаружили новую мошенническую схему в Telegram. Злоумышленники все чаще присылают жертвам фотографии фейковых банковских карт, на которые нужно перевести деньги. Такие карты якобы принадлежат родственникам или знакомым жертвы, и эти фальшивые изображения массово создаются с помощью Telegram-ботов.

Эксперты рассказывают, что подобные атаки начинаются со взлома Telegram-аккаунтов. Так, сначала цели приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и так далее. Совсем недавно о таких схемах угона аккаунтов предупреждали исследователи «Лаборатории Касперского».

При переходе по ссылке из такого сообщения пользователя просят указать номер телефона и подтвердить свой голос кодом из SMS. На самом деле, пользователь находится на фишинговом ресурсе и вводит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к его учетной записи в Telegram.

После этого злоумышленники переходят ко второй стадии атаки и используют взломанный аккаунт для рассылки сообщений друзьям, знакомым и родственникам своей жертвы. В этих сообщениях преступники пишут о каком-либо форс-мажоре и просят людей перевести деньги якобы на номер карты жертвы, присылая фото карты (причем на ней указаны имя и фамилия человека, от которого приходят сообщения).

На самом деле фото карты – подделка, которые мошенники массово генерируют при помощи ботов в Telegram. При этом номер карты является реальным, только счет находится в другом банке – как правило, не в таком крупном и заметном.

Исследователи говорят, что новая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных средств. Потерявший деньги клиент сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники, и только потом понимает, что на самом деле отправлял деньги в другую организацию. Параллельно мошенники успевают обналичить полученные средства и использовать их в своих целях.