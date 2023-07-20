По данным СМИ, Google запускает новую пилотную программу, в рамках которой некоторые сотрудники лишатся доступа к интернету на своих компьютерах во время работы.

Во внутренней служебной записке, с которой ознакомились журналисты CNBC, отмечается, что сотрудники компании часто становятся объектами хакерских атак, и отличный способ бороться с этим — не выходить в интернет.

Согласно внутренним документам компании, в рамках новой пилотной программы «доступ в интернет? за исключением внутренних веб-инструментов и сайтов, принадлежащих Google (например, Google Drive и Gmail), будет отключен на некоторых компьютерах». Считается, что блокировка большей части интернета и всего, не принадлежащего Google, предотвратит большинство фишинговых атак, попытки загрузки вредоносного кода и попытки направления данных на вредоносные серверы.

Исходно такие условия были применены к 2500 выбранным сотрудникам, но после «получения отзывов» в Google все же решили позволить людям отказываться от участия в этой программе.

Кроме того, в компании хотят, чтобы некоторые сотрудники не имели root-доступа на рабочем месте, хотя это может создать неудобства для разработчиков, которые привыкли свободно устанавливать новые программы и инструменты.