Основатель и бывший глава компании Group-IB Илья Сачков приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 000 рублей по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Свою вину Сачков не признает, его защитники заявили о намерении обжаловать приговор и обратиться к Президенту РФ.

26 июля 2023 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор основателю компании Group-IB (теперь FACCT). Дело рассматривалось в закрытом режиме тройкой судей, и в чем именно суд признал Сачкова виновным, неизвестно, так как дела по госизмене засекречены. Согласно решению суда, один день в СИЗО будет зачтен за один день срока в колонии.

Напомним, что Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года по подозрению в госизмене, а в офисах Group-IB тогда прошли обыски. С этого момента он находился под следствием в СИЗО «Лефортово».

Как теперь сообщают СМИ, сторона обвинения запрашивала для Сачкова 18 лет колонии, и 24 июня в Telegram-канале Сачкова появился комментарий о запрошенном прокуратурой сроке заключения:

«Эта цифра не мешает мне с улыбкой, достоинством и четким холоднокровным профессионализмом делать, что должно. Я всю жизнь работаю с цифрами, числами, кодами, и ни одна из них меня в ступор не вводила. <...> Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору».

Представители компании FACCT уже опубликовали официальное заявление о вынесенном Сачкову приговоре. В компании отметили, что сотрудники стойко восприняли случившееся, они продолжают поддерживать Илью и надеются, что он выйдет на свободу и будет реабилитирован, «как это неоднократно происходило в истории».

«Это тяжелый момент для всех нас и черный день для рынка кибербезопасности. Илья Сачков, мой друг, коллега, создатель одной из самых успешных высокотехнологичных компаний в сфере кибербезопасности — в результате “скорого суда” отправлен в колонию. Илья — культовая фигура в мире кибербезопасности. Выбрав делом своей жизни создание инженерных технологий мирового класса для противодействия киберпреступности, он многое сделал, чтобы очистить российское и международное киберпространство от криминала. И я уверен, сделал бы намного больше, тем более сейчас, когда на кону — кибербезопасность государства, а масштаб и частота кибератак растут с каждым месяцем. Потенциал Ильи, как человека, как личности, как профессионала огромен. Он создал отечественные конкурентоспособные экспортные технологии, они успешны и признаны во всем мире. Как Илья лично, так и компания имеют множество наград и благодарственных писем от правоохранительных органов. Его изоляция — это потеря для всего ИТ-рынка, и вместе с тем, вероятно, она обрадует тех, с кем он боролся — реальных киберпреступников. Но мы продолжим его дело и, как прежде, будем разрабатывать решения для информационной безопасности, опережающие время, следовать нашей миссии и защищать как компании, так и всех пользователей. Делаем», — говорит Валерий Баулин, генеральный директор компании FAССT.

В компании говорят, что несмотря на заключение под стражу, Сачков продолжает работать над проектами и технологиями кибербезопасности, и, по его словам, он продолжит эту работу, где бы ни находился.

Также подчеркивается, что все подразделения FACCT работают в штатном в режиме, и компания благодарит клиентов, партнеров, представителей коммьюнити по кибербезопасности и журналистов за слова поддержки.

Фото: https://t.me/moscowcourts