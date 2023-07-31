Компания Apple сообщает, что начиная с осени текущего года разработчики приложений будут обязаны указывать причину использования определенных API, которые могут собирать информацию о пользователях.

Ожидается, что нововведение вступит в силу с релизом iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 и watchOS 10, и будет направлено на предотвращение злоупотреблений, связанных со сбором данных, то есть приложения больше не сомгут злоупотреблять конкретными API для фингерпринтинга пользователей.

В компании сообщили, что Apple известно о существовании небольшого набора API, которые могут использоваться не по назначению, а именно — для сбора данных об устройствах пользователей и фингерпринтинга, что запрещено правилами.

«Чтобы предотвратить неправомерное использование этих API, мы объявили на WWDC23, что разработчики должны указать причины использования этих API в манифесте своего приложения. Это поможет гарантировать, что приложения используют конкретные API только по прямому назначению, — говорится в заявлении компании. — В рамках этого процесса вам нужно будет выбрать одну или несколько из утвержденных причин, которые точно отражают то, как ваше приложение использует API. Ваше приложение может использовать API только по причинам, которые вы указали».

Внедрение этого нововведения будет постепенным и даст разработчикам достаточно времени, чтобы среагировать. Так, начиная с этой осени разработчики, которые загружают приложение или обновление приложения в App Store Connect, использующее один из подозрительных API, будут получать уведомления о том, что вскоре нужно будет указать точную причину.

Весной 2024 года приложения, которые этого не сделали и не указывают причины использования API в своем манифесте конфиденциальности, начнут отклонять.