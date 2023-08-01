Стало известно, что задержанный в конце июня в Казахстане сотрудник компании FACCT (ранее Group-IB в РФ) и бывший главный редактор «Хакера» (с 2006 по 2012 год) Никита Кислицин не будет экстрадирован в США. По данным СМИ, Казахстан «отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский».

Напомним, что Никита Кислицин был задержан в Казахстане 22 июня текущего года по запросу США, и одновременно с этим его объявило в федеральный розыск МВД, обвинив по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения).

Как тогда сообщали СМИ, со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело на родине, чтобы добиться выдачи Кислицина не США, а России.

Как сегодня сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов, власти Казахстана отказались выдать Кислицина США, и «судебным решением он подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России».

«Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский», — цитирует Оганова «РИА Новости».

Также Оганов, который ранее провел встречу с Кислициным, отметил, что сотрудник FACCT «однозначно намерен вернуться на родину» и других вариантов, в том числе обращения за убежищем в Казахстане, не рассматривает.