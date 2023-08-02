Китайская хак-группа APT31 (она же Zirconium или Judgment Panda) атакует промышленные предприятия в Восточной Европе с помощью нового вредоносного ПО, которое способно похищать данные даже из систем изолированных от интернета и корпоративной сети.

По данным «Лаборатории Касперского, хакеры использовали не менее 15 различных имплантатов в своих атаках, каждый из которых применялся для отдельного этапа операции, а также «фирменную» малварь FourteenHi.

Эксперты говорят, что злоумышленники применялти продвинутые тактики, методы и процедуры (TTPs), чтобы скомпрометировать предприятия производственного сектора, а также занимающиеся инжинирингом и интеграцией автоматизированных систем управления (АСУ).

Эта серия целевых атак была направлена на создание постоянного канала для кражи данных, в том числе из изолированных от внешнего мира систем. По ряду признаков эта вредоносная кампания похожа на ранее изученные атаки ExCone и DexCone, которые связывают с группировкой APT31.

Расследование показало, что более 15 различных имплантов позволяли хакерам создавать множество постоянно действующих каналов для вывода украденной информации, в том числе из высокозащищенных систем.

К примеру, APT31 активно использовала техники DLL-подмены (DLL hijacking), чтобы избегать обнаружения во время работы имплантов. Под этим термином подразумевает использование легитимных исполняемых файлов сторонних разработчиков, в которых есть уязвимости, позволяющие загрузить в их память вредоносную динамическую библиотеку.

Для эксфильтрации данных и доставки малвари использовались облачные сервисы для хранения информации и платформы для обмена файлами. Злоумышленники развертывали инфраструктуру управления и контроля (C2) скомпрометированных систем в облачной платформе и на частных виртуальных серверах.

Также в атаках использовались новые версии вышеупомянутой малвари FourteenHi. Впервые она было обнаружено в 2021 году в ходе кампании ExCone, которая нацеливалась на госучреждения. Годом позже появились новые варианты программ этого семейства. Они использовались в атаках на промышленные организации.

Кроме того, в ходе расследования был обнаружен новый имплант, который получил название MeatBall. Он предоставлял злоумышленникам обширные возможности для удаленного доступа.

Другая отличительная особенность — то, что атакующие копировали данные из изолированных компьютерных сетей через последовательное заражение съемных носителей. Это не новая тактика, однако в данном случае ее реализация оказалась оригинальной и эффективной, по мнению специалистов. Она включала как минимум четыре различных модуля:

модуль работы со съемными носителями и сбором информации о них;

модуль заражения съемного носителя;

модуль сбора и сохранения данных на зараженном носителе;

модуль заражения и сбора информации с удаленного компьютера.