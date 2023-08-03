Исследователи обнаружили мошеннический сайт, притворяющийся официальным ресурсом Flipper Devices и обещающий пользователям бесплатные Flipper Zero после заполнения заявки. На самом деле все это ведет лишь к вредоносным расширениям для браузера и переходу на скамерские сайты.

Издание Bleeping Computer сообщает, что сайт flipperzero[.]at начали активно рекламировать на Reddit и в социальных сетях еще на прошлой неделе.

Мошеннический ресурс выдает себя за официальный сайт Flipper Devices , и даже ссылки на Terms of Use и Privacy Pages действительно ведут на настоящий сайт flipperzero.one. При этом почти все остальные ссылки ведут на trkrspace[.]com, платформу, которая известна тем, что хостит всевозможный скам, связанный с мошенническими уведомлениями для браузера, подозрительными поисковыми расширениями, а также различными опросы и «партнерскими» сайтами.

Мошенники предлагают всем желающим получить бесплатный Flipper Zero, просто заполнив заявку. На этом этапе пользователю предлагают пройти опрос, который используется для сбора личной информации (включая имена, адреса и email-адреса). Скорее всего, эти данные затем будут использованы в фишинговых атаках и прочих вредоносных кампаниях.

Также журналисты проверил некоторые из страниц с уведомлениями для браузера и тут же начали получать фейковые сообщения от «технической поддержки браузера», которые сообщали, что оплата некой подписки не удалась, система перегружена, и им срочно нужно защитное ПО.

Представители Flipper Devices сообщили Bleeping Computer, что компания, разумеется, не имеет никакого отношения к мошенническому ресурсу и уже работает над его закрытием, чтобы защитить своих клиентов.

«Мы можем подтвердить, что этот сайт не связан с Flipper Devices. Время от времени появляются различные [мошеннические] ресурсы, и этот мы уже обнаруживали ранее. У нас существует специальный процесс для работы с ними, чтобы защитить наших клиентов», — говорят в компании.

Нужно отметить, что в середине июля текущего года в Telegram-канале Zhovner Hub, принадлежащем одну из создателей Flipper Zero, Павлу Жовнеру, был опубликован пост, в котором демонстрировался «дневной отчет о заблокированных скамерах, которые создают фейковые аккаунты и сайты про Flipper Zero», прикидываясь официальным магазином.