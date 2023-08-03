С 14 по 17 сентября в горах Красной Поляны пройдет интенсив для руководителей в области информационной безопасности «Код ИБ ПРОФИ».

Каждый год на «Код ИБ ПРОФИ» приезжают CISO со всей страны, чтобы понять, как выстраивать эффективную систему информационной безопасности в своей компании, научиться видеть узкие места в ИБ-процессах и выстраивать коммуникации с бизнесом.

В этом году формат мероприятия предполагает не просто мастер-классы, а полноценные практикумы, где участники под руководством эксперта опробуют на практике все рассказанное спикером.

Как интесив проходил в 2022 году можно увидеть в ролике ниже.

Регистрация на «Код ИБ ПРОФИ» уже открыта, количество мест ограничено. Подать заявку и ознакомиться с программой можно на сайте интенсива.