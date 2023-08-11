Компания Microsoft сообщила российским клиентам, что лицензии на продукты и решения компании не будут продлеваться после 30 сентября 2023. Уже активные лицензии продолжат действовать и после этой даты, но только до конца оставшегося срока.

Агентство TelecomDaily цитирует письмо от службы поддержки Microsoft Online Services, направленное одному из клиентов. Оно гласит, что после 30 сентября текущего года российские корпоративные клиенты не смогут продлить подписку.

Microsoft поясняет, что более не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России. Поэтому компания за 60 дней уведомляет клиента о том, что после 30 сентября продлить существующие подписки уже не получится, отмечая, что уже активные лицензии продолжат работать до истечения их срока.

«Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США», — прокомментировали в компании изданию Forbes.

Собственные источники издания в IT-отрасли отмечают, что сейчас долю Microsoft в госсекторе, в компаниях с госучастием и среди корпоративных клиентов можно оценить в 80%, хотя еще год она оставляла около 90%, а два года назад — 95-96%.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил журналистам, что, по его мнению, «в ближайшие полгода-год все российские аналоги будут доработаны, и постепенно будет проведено импортозамещение».