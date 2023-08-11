СМИ сообщают, что теперь установка Telegram на устройства Xiaomi блокируется с помощью MIUI. В Китае Xiaomi помечает Telegram как опасное приложение и блокирует из соображений безопасности.

Еще в 2022 году в MIUI добавили функциональность, с помощью которой ОС получила возможность помечать и блокировать запуск потенциально вредоносных приложений на устройствах компании. Эта функция, официально предназначенная для защиты от мошенничества и спам-звонков, практически сразу подвергалась критике, так как пользователи заподозрили, что это завуалированная попытка Xiaomi отслеживать действия пользователей, а также сотрудничать с китайскими властями, подвергать цензуре конкретные приложения.

Эти подозрения подкреплялись тем, что MIUI начала блокировать приложения, которые позволяли пользователям вносить глубокие изменения в сетевые настройки.

Если приложение считается вредоносным или опасным, MIUI пытается удалить его с устройства и заблокировать установку. Как теперь пишет издание Bleeping Computer, недавно MIUI стала помечать как опасное приложение Telegram и блокировать его установку в Китае.

Согласно сообщениям в Telegram-каналах, если MIUI обнаруживает мессенджер, появляется предупреждение:

«Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к таким рискам, как мошеннические списания или необоснованные затраты. В целях безопасности рекомендуется активировать меры защиты, чтобы обеспечить безопасность и защититься от опасных приложений».

Журналисты, со ссылкой на китайского мобильного разработчика, подтверждают, что сообщения о том, что MIUI теперь считает Telegram опасным, являются подлинными.

Исторически китайские власти стремились ввести ограничения и прямые запреты на работу многих крупных платформ, включая Facebook*, Twitter, WhatsApp и Google. Также недавно Китай обратил свое внимание на приложения, которые облегчают общение или обмен контентом, к числу которых относится и Telegram. Журналисты считают, что это все это указывает на усиление контроля властей над цифровым коммуникационным пространством.

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