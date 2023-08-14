Представители Роскомнадзора рекомендовали российским компаниям и предприятиям ускорить перевод информационных систем и протоколов, которые обеспечивают их внутренние бизнес-процессы, на инфраструктуру внутри России. В ведомстве говорят, что применение VPN-протоколов с использованием зарубежных серверов несет в себе риски утечки данных.

«Рекомендуем российским предприятиям и организациям ускорить перевод информационных систем, протоколов, обеспечивающих работу их внутренних бизнес-процессов, на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны», — сообщили «Интерфаксу» представители ведомства.

В регуляторе говорят, что «применение VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе существенные риски утечки личной, корпоративной и иной информации», а также напоминают, что согласно закону «О связи» в России «запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации».

При этом в РКН не ответили на вопрос журналистов о том, связан ли с действиями регулятора сбой в работе OpenVPN и Wireguard, о котором мы писали на прошлой неделе. Напомню, что тогда о проблемах сообщали пользователи из разных регионов РФ. Сбои в работу OpenVPN и Wireguard наблюдались в основном у пользователей мобильных операторов (МТС, «Билайн», «Мегафон», Yota, Tele2), но и у некоторых «домашних» провайдеров.