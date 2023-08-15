Миллионы ПЛК (программируемых логических контроллеров) в промышленных средах по всему миру уязвимы перед 15 проблемами в CODESYS V3. Уязвимости позволяют осуществлять удаленное выполнение кода (RCE), а также атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS).

CODESYS — аппаратно-независимое программное обеспечение, представляющее собой среду разработки для программирования приложений контроллера в соответствии с промышленным стандартом автоматизации IEC 61131-3. Продукты компании используются более чем в 10 странах мира, в том числе и в России. Более 500 производителей устройств используют CODESYS V3 SDK для программирования более 1000 моделей ПЛК.

Эксперты Microsoft сообщают, что проверили два ПЛК Schnieder Electric и WAGO, использующих CODESYS V3, выявили 15 уязвимостей в составе CODESYS V3 SDK и сообщили о них разработчикам еще осенью 2022 года. Обновления для устранения этих проблем были выпущены в апреле 2023 года.

Так как подобные устройства обычно редко получают обновления, исследователи опубликовали информацию об уязвимостях, чтобы повысить осведомленность о рисках и ускорить процесс исправления.

В компании предупредили, что злоумышленники могут использовать обнаруженные баги для атак на ПЛК и другие устройства АСУ ТП.

CVE Компонент CODESYS Оценка CVSS Эффект CVE-2022-47379 CMPapp 8,8 DoS, RCE CVE-2022-47380 CMPapp 8,8 CVE-2022-47381 CMPapp 8,8 CVE-2022-47382 CmpTraceMgr 8,8 CVE-2022-47383 CmpTraceMgr 8,8 CVE-2022-47384 CmpTraceMgr 8,8 CVE-2022-47385 CmpAppForce 8,8 CVE-2022-47386 CmpTraceMgr 8,8 CVE-2022-47387 CmpTraceMgr 8,8 CVE-2022-47388 CmpTraceMgr 8,8 CVE-2022-47389 CMPTraceMgr 8,8 CVE-2022-47390 CMPTraceMgr 8,8 CVE-2022-47391 CMPDevice 7,5 DoS CVE-2022-47392 CmpApp/ CmpAppBP/ CmpAppForce 8,8 CVE-2022-47393 CmpFiletransfer 8,8

Хотя для эксплуатации перечисленных уязвимостей требуется аутентификация, исследователи пишут, что хакеры могут использовать старые баги в CODESYS (такие как CVE-2019-9013) чтобы обойти это требование.

«Хотя эксплуатация обнаруженных уязвимостей требует глубоких знаний проприетарного протокола CODESYS V3, а также аутентификации (а для получения контроля над ПЛК учетной записи также необходимы дополнительные разрешения), успешная атака способна нанести значительный ущерб целям, — объясняют в Microsoft. — DoS-атака на устройство с использованием уязвимой версии CODESYS может позволить злоумышленникам остановить работу электростанции, тогда как удаленное выполнение кода может создать бэкдор и позволить злоумышленникам вмешиваться в операции, вынуждая ПЛК работать опасным образом, или похитить важную информацию».

Исследователи опубликовали опенсорсный инструмент, призванный помочь пользователям обнаружить уязвимые устройства.

В собственном бюллетене безопасности CODESYS перечисляет следующие продукты как уязвимые (если они работают под управлением версии 3.5.19 и ниже, независимо от конфигурации оборудования и ОС):

CODESYS Control RTE (SL);

CODESYS Control RTE (для Beckhoff CX) SL;

CODESYS Control Win (SL);

CODESYS Control Runtime System Toolkit;

CODESYS Safety SIL2 Runtime Toolkit;

CODESYS Safety SIL2 PSP;

CODESYS HMI (SL);

CODESYS Development System V3;

CODESYS Development System V3 simulation runtime.

Кроме того, следующие продукты затронуты, если используют версии до 4.8.0.0:

CODESYS Control для BeagleBone SL;

CODESYS Control для emPC-A/iMX6 SL;

CODESYS Control для IOT2000 SL;

CODESYS Control для Linux SL;

CODESYS Control для PFC100 SL;

CODESYS Control для PFC200 SL;

CODESYS Control для PLCnext SL;

CODESYS Control для Raspberry Pi SL;

CODESYS Control для WAGO Touch Panels 600 SL.

Администраторам рекомендуется как можно скорее перейти на CODESYS V3 версии 3.5.19.0, а Microsoft также напоминает, что ПЛК и другие важные промышленные устройства стоит отключать от интернета.