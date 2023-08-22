Вымогательская группировка BlackCat (ALPHV) взяла на себя ответственность за взлом японской компании Seiko. Seiko является одним из крупнейших и старейших производителей часов в мире. В компании работает около 12 000 сотрудников, а ее годовой доход превышает 1,6 миллиарда долларов.

Еще 10 августа 2023 года компания сообщала, что пострадала от кибератаки, в ходе которой неавторизованные лица получили доступ к части ее ИТ-инфраструктуры, а также к данным, похитив их.

«В настоящее время мы проверяем характер информации, которая хранилась на затронутых серверах. Как только наше расследование даст более конкретные результаты, мы немедленно сообщим об этом», — писали тогда в компании.

Теперь на сайте группировки BlackCat появилось сообщение об атаке на Seiko, и хакеры опубликовали образцы данных, которые якобы были украдены во время взлома.

В своем послании злоумышленники высмеивают ИТ-безопасность Seiko, а также «сливают» производственные планы компании, сканы паспортов сотрудников, планы по выпуску новых моделей часов, а также результаты лабораторных испытаний. Также в утечку включены конфиденциальные технические схемы и дизайны часов Seiko.

Издание Bleeping Computer отмечает, что, по информации экспертов Curated Intel, доступ к сети японской компании был выставлен на продажу в даркнете еще 27 июля 2023 года (за день до взлома Seiko).