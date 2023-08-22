Компания Tesla сообщила об утечке данных, затронувшей более 75 000 нынешних и бывших сотрудников. «Cлив» произошел после того, как два инсайдера поделились информацией из внутренних систем компании с немецким изданием Handelsblatt.

В письме, отправленном нынешним и бывшим сотрудникам компании, а также переданном в офис генерального прокурора в штате Мэн, Tesla обвиняет неназванных инсайдеров во взломе, который повлек за собой утечку личные данных, включая имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования пострадавших.

«10 мая 2023 года иностранное СМИ (Handelsblatt) сообщило Tesla, что оно получило конфиденциальную информацию Tesla», — сообщает автопроизводитель.

Внутреннее расследование показало, что «двое бывших сотрудников Tesla незаконно присвоили информацию в нарушение политики Tesla в области ИТ-безопасности и защиты данных, а затем передали ее в СМИ».

Tesla заявляет, что немецкое издание не намерено обнародовать личную информацию, оказавшуюся в распоряжении редакции, и «по закону не имеет права использовать ее не по назначению».

В мае текущего года газета Handelsblatt опубликовала материал под заголовком «Мой автопилот чуть меня не убил» и сообщала, что получила 100 Гбайт данных от инсайдеров в компании Tesla (журналисты характеризовали их как недовольных бывших сотрудников). Эти файлы были переданы журналистам в связи с расследованием американских властей, которые заинтересовались знаменитым «автопилотом» Tesla и ПО для автономного вождения.

Так, помимо прочего среди данных, переданных журналистам, были тысячи жалоб клиентов на работу систем автономного вождения Tesla, включая сообщения о резком торможении и ускорении автомобилей без участия водителя.

Когда газета направила Tesla вопросы о полученной информации (в том числе касательно политики компании, направленной на предотвращение передачи данных о дорожных инцидентах клиентам), в ответ она получила от компании требование «удалить украденные данные».

В письме, которое Tesla теперь направила генеральному прокурору штата Мэн, говорится: