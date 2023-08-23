Microsoft объявила, что добавляет поддержку Python в Excel, что должно позволить пользователям создавать мощные инструменты для анализа и управления данными. Бета-версия новой функциональности уже доступна участникам программы Microsoft 365 Insiders, а окончательное внедрение новшества в Excel для Windows ожидается с релизом версии 16.0.16818.2000.

Новая функция PY позволяет пользователям встраивать код на Python непосредственно в ячейку и выполнять как любой другой макрос или обычную функцию Excel.

При этом вместо локального запуска Python-скриптов код будет выполняться в облаке, используя изолированный гипервизором контейнер в Azure Container Instances. Поскольку Python-скрипты будут выполняться в изолированном контейнере, у них не будет доступа к каким-либо локальным ресурсам, включая локальную сеть, компьютер, файлы и токен аутентификации Microsoft 365.

Microsoft сообщает, что упомянутая контейнерная среда будет включать Python и тщательно подобранный набор библиотек Anaconda для предотвращения проблем с безопасностью (например, инструмент для визуализации и анализа данных pandas и инструмент для визуализации Matplotlib).

Таким образом, чтобы встроить Python-скрипт в Excel, пользователи будут использовать функцию =PY() , чтобы открыть текстовую область, куда можно ввести код на Python, который нужно выполнить. Затем этот код будет выполнен в облачном контейнере, а результаты отправлены обратно и отображены в файле.

Microsoft подчеркивает, что все это будет происходить анонимно, то есть Python-код нельзя будет связать с конкретным пользователем.

Также отмечается, что Python в Excel будет рассматривать точно так же, как и другие встроенные сценарные языки, то есть если документ загружен из интернета или других недоверенных источников и имеет маркировку MoTW (Mark of The Web), буде применяться автоматическая блокировка.