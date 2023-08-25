На этой неделе представители ФБР предупредили, что северокорейские хакеры, похоже, готовы обналичить криптовалюту на сумму около 40 миллионов долларов США, украденную за последний год.

«За последние 24 часа ФБР отследило криптовалюту, украденную злоумышленниками из КНДР, связанными с TraderTraitor (также известными как Lazarus и APT38), — заявляют правоохранители. — ФБР полагает, что КНДР может попытаться обналичить биткоины на сумму более 40 миллионов долларов».

В ходе расследования американские правоохранительные органы обнаружили перемещение примерно 1580 биткоинов, украденных в ходе предыдущих атак Lazarus, на шесть криптовалютных кошельков:

• 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG;

• 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu;

• 3AAUBbKJorvNheUFhKnep9YTwmZECxE4Nk;

• 3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc;

• 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB;

• 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL.

Теперь всем криптовалютным компаниям рекомендуется следить за этими адресами с помощью блокчейн-анализа, и проявлять осторожность, предотвращая транзакций непосредственно связанные с этими адресами и с криптовалютой, полученной из них, как прямо, так и косвенно.

Интересно, что предупреждение ФБР было опубликовано вскоре после отчета компании TRM Labs, по данным специалистов которой, с 2018 года северокорейские хакеры похитили более 2 миллиардов долларов в криптовалюте в рамках серии из 30 атак. При этом только в 2023 году было похищено более 200 миллионов долларов.