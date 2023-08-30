Компания Microsoft заявила, что «синие экраны смерти» и ошибка «UNSUPPORTED_PROCESSOR», с которыми недавно столкнулись многие пользователи Windows, связаны не с опциональными preview-обновлениями, как предполагалось ранее.

В Microsoft говорят, что основной причиной возникновения проблем стала несовместимость с прошивками затронутых устройств, и просит пострадавших об этого бага пользователей обращаться к производителям своих процессоров за исправлениями.

«После изучения отчетов мы обнаружили, что ошибка “UNSUPPORTED_PROCESSOR” вызвана не проблемами в KB5029351, а ограничена определенным подмножеством процессоров, — сообщают разработчики. — Мы уже сотрудничаем с OEM-производителями устройств и временно решим проблему, не предлагая KB5029351 для устройств Windows, которые могут быть затронуты этими сбоями».

Напомним, что Microsoft официально признала существование проблемы «UNSUPPORTED_PROCESSOR» на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что сбои затрагивают Windows 10 21H2 и 22H2, а также Windows 11 22H2, и BSOD возникает после установки KB5029351 (Windows 11) и KB5029331 (Windows 10), которые содержат исправления приложения Search и представляют новое приложение Backup для резервного копирования.

В компании заявляли, что проблемные обновления «могут автоматически удаляться, чтобы Windows могла запускаться в штатном режиме». Вскоре эту информацию подтвердили пользователи, — опциональные обновления действительно «откатываются» после нескольких перезагрузок.

Хотя теперь Microsoft предлагает пользователям обращаться за патчами к производителям процессоров (например, Intel и AMD), на прошлой неделе тайваньская компания MSI официально подтвердила, что проблема может затрагивать пользователей ее материнских плат серий 600/700 и возникает после установки preview-обновления Windows 11 KB5029351.

Как теперь сообщают СМИ, представители Intel говорят, что в компании уже активно работают над расследованием и решением возникших проблем, совместно с Microsoft. В AMD ситуацию пока никак не прокомментировали.