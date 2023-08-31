Компания miHoYoh, разрабатывающая популярную игру Genshin Impact, отреагировала на ситуацию вокруг массовых взломов, которые в последние недели вызвали нешуточную панику среди игроков. Разработчики пообещали, что найдут причастных к созданию так называемых Кавех-хаков и угрожают им юридическим преследованием.

Начиная с прошлой недели, многие игроки Genshin Impact стали жаловаться на так называемые Кавех-хаки, которые серьезно влияли на их игровой прогресс.

Дело в том, что в игровом персонаже Кавех (Kaveh) и его механиках обнаружили баг, который позволял удалять произвольные элементы из чужих игровых миров в кооперативном режиме, включая важные головоломки, NPC и боссов, с которыми игроку необходимо взаимодействовать.

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В итоге Кавех-хаки, которые многочисленные тролли использовали для атак на пользователей, серьезно повлияли на игровой процесс множества людей, затормозив их прохождение и вызвав волнения в огромном игровом сообществе Genshin Impact, насчитывающем более 60 млн игроков.

Ситуация усугублялась тем, что восстановить удаленные элементы не представлялось возможным, и игрокам советовали временно воздержаться от использования кооперативного режима вообще.

Теперь представители miHoYoh сообщили в X (бывший Twitter), что проблема локализована, а владельцев затронутых учетных записей уведомят индивидуально через внутриигровые сообщения.

По словам разработчиков, в настоящее время кооперативный режим работает нормально, однако восстановление некоторых элементов и аккаунтов пока не закончено. В компании обещают окончательно устранить все проблемы в будущем обновлении.

Более того, создатели игры заявили, что намерены подать в суд на людей, которые разработали, использовали или распространяли инструменты для эксплуатации бага, связанного с Кавехом, обвиняя их в нарушение Terms of service игры и законодательства.

Дело в том, что внутриигровые хаки и читы действительно являются нарушением Terms of service, а если они включают в себя модификацию проприетарного игрового кода и ресурсов, это также может рассматриваться как нарушение авторских прав.

Кроме того, в некоторых юрисдикциях взлом игровых серверов и эксплуатация уязвимостей могут быть классифицированы как незаконная деятельность, в соответствии с местными законами о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

«Использование плагинов для удаления предметов из открытого мира других Путешественников (посредством модификации игровых данных) серьезно повлияло на игровой их процесс. Чтобы обеспечить честную игру и защитить права Путешественников, мы заблокировали учетные записи, использующие такие плагины, и примем правовые меры против их разработчиков, пользователей и распространителей. Мы подтверждаем, что в настоящее время разработчики и пользователи плагина [для эксплуатации бага] размещают контент в сообществе и на видеосайтах, маскируясь под жертв, чтобы дополнительно запутать общественность и разжечь панику», — пишут представители miHoYoh.

Игрокам Genshin Impact, на которых повлияла эта ситуация, настоятельно рекомендуется связаться со службой поддержки и отправить детальный отчет, чтобы специалисты могли исправить возникшие проблемы.