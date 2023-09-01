Американский медиахолдинг Paramount сообщил о хакерской атаке, в результате которой произошла утечка данных примерно 100 человек.

Как пишет издание Bleeping Computer, пострадавшие получили уведомления об инциденте от вице-президента Nickelodeon Animation Studio Брайана Кина (Brian Keane). В письмах сообщалось, что неназванные злоумышленники имели доступ к системам Paramount в период с мая по июнь 2023 года.

Обнаружив инцидент, компания приняла меры по обеспечению безопасности затронутых систем и начала расследование, чтобы определить серьезность и масштаб компрометации. Также Paramount наняла сторонних экспертов по кибербезопасности для помощи в расследовании и сотрудничает с правоохранительными органами.

«Мы расследовали инцидент, когда узнали, что третья сторона получила доступ к определенным файлам из наших систем. После обнаружения несанкционированной деятельности мы предприняли незамедлительные действия для выявления и устранения инцидента, — сообщил журналистам представитель Paramount. — Персональные данные менее 100 человек могли быть получены этой неуполномоченной стороной, о чем эти лица и соответствующие органы уже были уведомлены».

При этом в Paramount не сообщили, являются ли пострадавшие сотрудниками компании или клиентами (например, подписчиками Paramount+). Согласно упомянутым выше письмам, среди утекших персональных данных могли присутствовать: имя, дата рождения, номер социального страхования или другой документ удостоверяющий личность (например, водительские права или паспорта), а также некая информация о связи пострадавшего с Paramount. В качестве извинений компания предлагает жертвам два года бесплатных услуг по мониторингу личных данных.

Хотя пока никаких других подробностей об этой атаке неизвестно, Bleeping Computer сообщает, что, по информации собственных источников издания, атака не связана с вымогателями и недавней волной атак на уязвимость в MOVEit Transfer, от которой пострадали более 1000 компаний и организаций.