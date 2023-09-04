Минцифры подготовило проект постановления, в котором предлагает наделить Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок. В случае принятия поправок под запретом могут оказаться сайты со списками VPN, а также с инструкциями по созданию собственных VPN и прокси-серверов.

Документ, предлагающий внесение поправок в постановление № 1101 от 26 октября 2012 года, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 1 сентября 2023 года, и общественное обсуждение проекта продлится до 15 сентября.

Согласно тексту пояснительной записки, Роскомнадзор предлагается наделить полномочиями по принятию решений, «являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Отметим, что в июле текущего года комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, внесенные депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным, которые так же дают Роскомнадзору схожие полномочия — блокировать сайты с информацией об обходе блокировок.

Тогда Горелкин заявлял в своем Telegram-канале, что «законопроект о новостных агрегаторах вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок – а не VPN-сервисы», подчеркивая, что о каком запрете VPN речи не идет.