Хакерская группировка LockBit скомпрометировала британскую компанию Zaun, которая специализируется на производстве высокотехнологичных ограждений для объектов с высокими требованиями к безопасности (например, тюрем и военных баз). Представители Zaun сообщили, что взлом начался с машины под управлением Windows 7, на которой было установлено ПО для производственного оборудования.

Стоит отметить, что основная поддержка Windows 7 была прекращена в 2015 году, а расширенная поддержка завершилась в 2020 году.

Zaun заявляет, что кибератака произошла в начале августа 2023 года, но компании удалось остановить хакеров до того, как данные были зашифрованы. То есть инцидент не сказался на работе компании.

Хотя дело не дошло до шифрования данных, сообщается, что LockBit все же удалось похитить из сети Zaun около 10 ГБ информации.

«Во время атаки мы полагали, что наше защитное ПО препятствовало любой передаче данных. Однако теперь мы можем подтвердить, что во время атаки LockBit удалось загрузить некоторую информацию, — говорится в сообщении компании. — LockBit потенциально могла получить доступ к некоторым электронным письмам, заказам, чертежам и файлам проектов. Мы не считаем, что какие-либо секретные документы хранились в [этой] системе или были скомпрометированы».

При этом в Zaun признают, что вымогатели уже обнародовали часть украденных данных в даркнете. Судя по всему, некоторые из похищенных файлов связаны с британскими военными, разведывательными и исследовательскими базами, теоретически позволяя получить доступ к некоторым секретным военным и исследовательским объектам Великобритании.