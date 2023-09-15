Эксперты Microsoft Threat Intelligence обнаружили в библиотеке ncurses ряд ошибок, связанных с повреждением целостности информации памяти. Эти проблемы могут применяться для запуска вредоносного кода в уязвимых системах под управлением Linux и macOS.

Найденные баги получили общий идентификатор CVE-2023-29491 и набрали 7,8 бала по шкале CVSS. Уязвимости были устранены по состоянию на апрель 2023 года, и Microsoft сообщает, что помогала Apple с решением проблем, связанных с этими багами и характерными для macOS.

«Используя технику отравление переменных окружения (environment variable poisoning), злоумышленники могут эксплуатировать эти уязвимости для повышения привилегий и запуска кода в контексте целевой программы или выполнения других вредоносных действий», — рассказывают в Microsoft.

Исследователи напоминают, что переменные окружения — это определяемые пользователем значения, которые могут использоваться несколькими программами в системе и влиять на их поведение. То есть манипуляции с переменными могут вынудить приложения выполнять несанкционированные операции.

В ходе аудита, который Microsoft проводила с использованием фаззинга, было замечено, что библиотека ncurses ищет ряд переменных окружения, в том числе TERMINFO, которые могут быть «отравлены», использованы для повышения привилегий и не только.

В итоге обнаруженные проблемы включали: утечку информации стека, type confusion баг в параметризованной строке, ошибку off-by-one, out-of-bounds в хипе при парсинге файла базы данных terminfo, а также отказ в обслуживании с использованием отмененных строк.