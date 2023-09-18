Генеральный прокурор Калифорнии объявил, что компания Google выплатит 93 млн долларов США в рамках урегулирования жалобы, связанной с защитой персональных данных. Дело в том, что ранее власти установили, что компания использовала обманные практики, связанные со сбором, хранением и использованием данных о местоположении пользователей устройств под управлением Android.

В ходе расследования, ранее проведенного Министерством юстиции, было установлено, что Google прибегала к обманным практикам и использовала данные о местоположении пользователей Android для таких целей, как профилирование и реклама, причем без получения надлежащего информированного согласия.

Таким образом, это разбирательство было связанно с тем, что на протяжении нескольких лет Google нарушала калифорнийские законы о защите прав потребителей и отслеживала их местоположение, даже если люди были уверены, что полностью отключили отслеживание на своих устройствах, деактивировав «Историю местоположений» в настройках.

Также власти Калифорнии настаивали, что компания обманывала потребителей, сообщая, что они могут отказаться от рекламы, связанной с их местоположением. При этом, согласно документам, в 2022 году материнская компания Google, Alphabet Inc., получила более 280 млрд долларов прибыли, из которых 220 млрд было получено от рекламы.

Основная проблема заключалась в том, что по умолчанию оставалась включена другая настройка, «Web & App Activity», которая все равно позволяла Google собирать, сохранять и использовать персональные данные о геолокации.

Калифорнийские власти объясняют, что когда пользователи настраивали свою учетную запись Google, им сообщали, что «История местоположений» по умолчанию отключена. Однако с 2014 по 2018 год Google показывала пользователям «вводящие в заблуждение подсказки», которые обманом заставляли их активировать историю местоположений, даже не осознавая этого.

При этом представители Google заявили, что компания давно прекратила эту практику и изменила «устаревшие политики» много лет назад.

«Наше расследование показало, что компания Google говорила своим пользователям одно (что она больше не будет отслеживать их местоположение, после отказа от этого), но делала другое и продолжала отслеживать перемещения своих пользователей ради собственной коммерческой выгоды, — заявили в прокуратуре. — Это неприемлемо, и мы призвали Google к ответу, результатом которого стало достигнутое соглашение».

Урегулировав ситуацию с помощью мирового соглашения, компания Google согласилась не только выплатить 93 млн долларов, но и внедрить более удобные для пользователей средства по контролю над учетными записями, ограничив при этом использование и хранение определенных категорий данных о геолокации.

Также Google придется быть более прозрачной в вопросах, которые касаются методов отслеживания и сбора таких данных, предоставляя пользователям дополнительную информацию, когда в учетной записи включены настройки, связанные с местоположением. Кроме того компания будет должна предоставлять людям более подробную информацию о типах данных, которые она собирает, и о том, как они используются.