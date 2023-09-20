В Роскомнадзоре подготовили проект приказа, в котором перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать ‎до 1 сентября 2029 года.

Еще в конце июля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на сайтах, становится основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации. Позже, в начале сентября стало известно, что Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор такими полномочиями.

Опубликованный теперь документ, который пока находится на этапе общественного обсуждения (оно продлится до 6 октября 2023 года), содержит критерии для внесения ресурсов в реестр, — их будет семь. Например, Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ.

Поводом для блокировки может стать и «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов», а также «наличие информации, обосновывающей достоинства использования» способов обхода блокировок и «дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов».

Согласно проекту приказа, критериями оценки «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», являются:

Наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Наличие информации, дающей представление о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Наличие информации, побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Наличие информации, обосновывающей достоинства использования способов, методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, а также дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов. Наличие информации, содержащей предложение о приобретении доступа к информации и (или) информационному ресурсу, в том числе к программе для электронных вычислительных машин, позволяющим получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для электронных вычислительных машин, к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

При этом предлагается не применять эти ограничения к научной, научно-технической и статистической информации о способах обхода блокировок.