Агентство пограничных служб Канады (CBSA) сообщило, что из-за кибератаки в канадских аэропортах возникли массовые перебои в обслуживании. Проблемы с подключением затронули ряд автоматизированных систем пограничного контроля, включая киоски регистрации и электронные турникеты. Судя по всему, за этой атакой стояла пророссийская группировка NoName057(16).

Канадская газета La Presse пишет, что из-за DDoS-атаки возникли значительные задержки в обработке прибывающих пассажиров на пограничных контрольно-пропускных пунктах по всей стране, включая международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо. Руководство аэропорта заявило, что восстановить работу систем удалось за несколько часов.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами для оценки и расследования ситуации. Безопасность канадцев и путешественников является главным приоритетом CBSA. Никакая личная информация не была раскрыта в результате этих атак», — подчеркивают в CBSA.

Ответственность за эту атаку взяла на себя русскоязычная группировка NoName057(16), которая сообщала в своем Telegram-канале, что атаковала несколько канадских организаций, включая CBSA, Канадскую служба безопасности воздушного транспорта, а также ряд правительственных и финансовых учреждений.

До этого хакеры заявляли, что будут атаковать канадские организации всякий раз, когда премьер-министр страны Джастин Трюдо выступает «с речами о поддержке Украины».

На прошлой неделе канадский центр кибербезопасности даже выпустил предупреждение, в котором сообщал местным ИТ-специалистам и руководителям о «DDoS-кампаниях, направленных против правительства Канады, а также финансового и транспортного секторов». По словам специалистов, некоторые из этих действий были связаны с пророссийскими хак-группами.

При этом представители CBSA не возложили ответственность за произошедшее именно на NoName057(16), а также не пояснили, каким образом DDoS-атаки могли затронуть компьютерные системы, связанные с киосками регистрации в аэропортах. Дело в том, что обычно такие системы изолированы от интернета и работают автономно.