По информации СМИ, разработчики мессенджера WhatsApp отказались от запуска каналов в России. На это решение повлияли заявления представителей комитета Госдумы по информационной политике и Роскомнадзора, которые допускали, что из-за запуска каналов мессенджер будет заблокирован в РФ.

Напомним, что каналы в WhatsApp были представлены широкой публике в середине сентября (изначально их анонсировали еще в июне), и эта функциональность должна заработать для пользователей в 150 странах мира до конца текущего года.

Вскоре после этого анонса замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, а также председатель того же комитета Александр Хинштейн сообщили, что запуск каналов может привести к блокировке месснеджера на территории РФ.

«Если What's App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки. Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta* со всеми вытекающими отсюда последствиями», — писал Хинштейн.

Эту позицию поддержали и представители Роскомнадзора, заявившие, что блокировка WhatsApp в России действительно не исключена, а «появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — к блокировке [WhasApp]».

Как теперь сообщают СМИ, компания Meta* более не планирует запускать каналы на территории РФ.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — заявил журналистам представитель компании.

* Деятельность Meta Platforms признана экстремисткой и запрещена в России.