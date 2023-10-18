Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщают, что российские компании могут сталкиваться со сбоями в работе VPN-сервисов, и это связано с блокировкой запрещенных ресурсов. В ведомстве рекомендуют в таком случае обращаться к ним и в Роскомнадзор.

«Компании, которые используют в своей работе VPN-сервисы для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть, могут испытывать трудности из-за блокировок запрещенных ресурсов. VPN-протоколы могут подпадать под ограничения Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если сервис нужен для рабочих целей», — пишут представители Минцифры.

В случае возникновения трудностей, в ведомстве советуют обращаться в Роскомнадзор, отмечая, что списки компаний обычно подаются в Роскомнадзор через профильные ведомства. «Например, телеком-оператор должен сначала обратиться с такой проблемой в Минцифры», — отмечается в сообщении.

В обращении рекомендуется указать «название компании, IP-адреса и типы используемых VPN-сервисов и протоколов».

«Роскомнадзор проверит информацию и внесет IP-адреса компании в “белый список”, разблокировав для них доступ к VPN. Однако если компания обращалась в Роскомнадзор самостоятельно, данные о ней в течение месяца все равно должно подтвердить профильное ведомство», — резюмируют в министерстве.

Если после обращения в Роскомнадзор трудности с использованием VPN-сервисов остаются, рекомендуется обращаться напрямую в Минцифры.

Напомним, что ранее стало известно о планах Роскомнадзора самостоятельно блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в РФ. Как пояснили тогда в ведомстве, согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации.