Xakep #293. MikroTik Nightmare
В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что хак-группы KibOrg и NLB публикуют в открытом доступе данные, которые, по их словам, принадлежат клиентам «Альфа-Банка».
В частности, об утечке писал канал Marketoverview, по данным которого, проукраинские хакерские группировки KibOrg и NLB заявили, что в их распоряжении находятся данные 30 млн клиентов «Альфа-банка», содержащие ФИО, даты рождения, номера счетов, телефоны и «другие интересные данные». Сообщалось, что в качестве подтверждения своих слов хакеры выложили в открытый доступ дамп с данными 44 000 клиентов.
Также о происходящем писали исследователи Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). По их данным, в опубликованном текстовом файле содержится ровно 1 млн строк и 43 931 запись, представляющие уникальный набор данных отдельных людей, включая:
- ФИО;
- номера телефонов (175 000 уникальных номеров);
- email-адреса (18 700 уникальных адресов);
- даты рождения;
- номера банковских карт, даты истечения их срока действия и тип;
- номера банковских счетов.
Исследователи отмечают, что рядом с некоторыми именами можно увидеть пометки «умер» и «закрыт» с указанием кодов. Например: «(закрыт см. AGBBIO)».
В пресс-службе «Альфа-банка» заявляют (1, 2, 3), что информация о утечке «это фейк».
«Личные данные в материале скомпилированы из нескольких случайных номеров. В течение года многие российские компании сталкивались с многочисленными вбросами о "взломах" своих баз», — добавили представители банка.