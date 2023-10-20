В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что хак-группы KibOrg и NLB публикуют в открытом доступе данные, которые, по их словам, принадлежат клиентам «Альфа-Банка».

В частности, об утечке писал канал Marketoverview, по данным которого, проукраинские хакерские группировки KibOrg и NLB заявили, что в их распоряжении находятся данные 30 млн клиентов «Альфа-банка», содержащие ФИО, даты рождения, номера счетов, телефоны и «другие интересные данные». Сообщалось, что в качестве подтверждения своих слов хакеры выложили в открытый доступ дамп с данными 44 000 клиентов.

Также о происходящем писали исследователи Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). По их данным, в опубликованном текстовом файле содержится ровно 1 млн строк и 43 931 запись, представляющие уникальный набор данных отдельных людей, включая:

ФИО;

номера телефонов (175 000 уникальных номеров);

email-адреса (18 700 уникальных адресов);

даты рождения;

номера банковских карт, даты истечения их срока действия и тип;

номера банковских счетов.

Исследователи отмечают, что рядом с некоторыми именами можно увидеть пометки «умер» и «закрыт» с указанием кодов. Например: «(закрыт см. AGBBIO)».

В пресс-службе «Альфа-банка» заявляют (1, 2, 3), что информация о утечке «это фейк».