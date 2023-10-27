Специалисты Cisco Talos рассказали об операциях кибершпионской группировки YoroTrooper и заявили, что она связана с Казахстаном, по сути, являясь первой APT-группировкой в стране.

Впервые эта группа была замечена в марте 2023 года. Исследователи полагают, что хакеры активны как минимум с июня 2022 года и в настоящее время атакуют в основном различные государственные предприятия в странах СНГ.

Атаки YoroTrooper, как правило, основаны на направленном фишинге, который применятся для распространения разнообразной малвари, в основном предназначенной для кражи данных. Хотя также было замечено, что порой хакеры направляют своих жертв на подконтрольные им сайты для сбора учетных данных.

Отмечается, что недавнее публичное раскрытие информации о кампаниях и инструментах группировки привело к тактической реорганизации ее арсенала: от коммерческих вредоносов хакеры перешли к кастомным инструментам, написанным на Python, PowerShell, Go и Rust.

«Их импланты на базе Golang являются портированными версиями написанных на Python RAT, которые используют Telegram-каналы для эксфильтрации файлов и связи с управляющим сервером», — пишут исследователи.

О связи хакеров с Казахстаном, по данным экспертов, свидетельствует тот факт, что хакеры свободно владеют казахским и русским языками, а также использовали русский язык при попытках отладки своих инструментов, и посещали многочисленные сайты на казахском языке.

Кроме того, злоумышленники периодически проверяею курсы конвертации тенге в биткоин в Google («btc to kzt») и используют сервис alfachange[.]com для конвертации тенге в BTC и оплаты услуг для поддержания своей инфраструктуры.

Также исследователи обнаружили, что YoroTrooper регулярно проводят сканирования государственного сервиса электронной почты mail[.]kz и прилагают усилия по мониторингу сайта на предмет потенциальных уязвимостей в системе безопасности. При этом хакеры не атаковали ресурс и не пытались регистрировать похожие домены для своих операций.

Также отмечается, что группировка пытается замаскировать свои операции и обставить все так, будто атаки исходят из Азербайджана. Например, YoroTrooper размещает большую часть своей инфраструктуры в этой стране, но при этом атакует местные организации.

В целом, начиная с июня 2023 года, YoroTrooper часто атакует страны СНГ, в основном используя кастомную малварь, а также сканеры уязвимостей, такие как Acunetix, и данные из открытых источников, таких как Shodan, для поиска жертв и проникновения в их сети.

По данным Cisco Talos, жертвами атак этой группы уже стали Торговая палата, Агентство по контролю за оборотом наркотиков и Министерство иностранных дел Таджикистана, компания «Кыргызкомур» из Кыргызстана, а также чиновник из Министерства энергетики Узбекистана.