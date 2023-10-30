Xakep #293. MikroTik Nightmare
В конце прошлой неделе в Роскомнадзоре сообщили, что вынуждены принять дополнительные меры в отношении ряда иностранных хостеров, которые «не выполняют свои обязанности по закону о “приземлении”». Теперь сведения о сайтах этих компаний запрещено показывать в результатах поиска.
Меры приняты в отношении следующих компаний:
• Hetzner Online GmbH;
• Network Solutions, LLC;
• WPEngine, Inc.;
• HostGator.com, LLC;
• Ionos Inc.;
• DreamHost, LLC;
• Amazon Web Services, Inc.;
• GoDaddy.com LLC;
• Bluehost Inc.;
• Kamatera Inc.;
• DigitalOcean, LLC.
«Принятые меры будут действовать до тех пор, пока иностранные провайдеры хостинга не исполнят свои обязанности в полном объеме», — сообщают в РКН.
Представители ведомства отмечают, что меры понуждения, принятые в отношении этих компаний месяц назад, не сработали. Напомним, что тогда меры, «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», были приняты в отношении 12 зарубежных хостеров.
Дело в том, что согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ». А перечисленные выше хостеры не исполнили следующие обязанности:
- зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
- разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций;
- создать уполномоченное представительство в России.
То есть в сентябре поисковики обязали маркировать перечисленные компании как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче, как видно на скриншоте ниже.
Теперь, когда эти меры не сработали, поисковикам вообще запретили выводить сведения о сайтах перечисленных выше компаний. Например, если набрать в «Яндексе» запрос «DigitalOcean», вверху страницы будет размещено предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований применимого законодательства».
Если нажать на «Подробнее», поисковик пояснит, что не имеет права показывать российским пользователям некоторые ссылки.