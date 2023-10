В конце прошлой неделе в Роскомнадзоре сообщили, что вынуждены принять дополнительные меры в отношении ряда иностранных хостеров, которые «не выполняют свои обязанности по закону о “приземлении”». Теперь сведения о сайтах этих компаний запрещено показывать в результатах поиска.

Меры приняты в отношении следующих компаний:

• Hetzner Online GmbH;

• Network Solutions, LLC;

• WPEngine, Inc.;

• HostGator.com, LLC;

• Ionos Inc.;

• DreamHost, LLC;

• Amazon Web Services, Inc.;

• GoDaddy.com LLC;

• Bluehost Inc.;

• Kamatera Inc.;

• DigitalOcean, LLC.

«Принятые меры будут действовать до тех пор, пока иностранные провайдеры хостинга не исполнят свои обязанности в полном объеме», — сообщают в РКН.

Представители ведомства отмечают, что меры понуждения, принятые в отношении этих компаний месяц назад, не сработали. Напомним, что тогда меры, «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», были приняты в отношении 12 зарубежных хостеров.

Дело в том, что согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ». А перечисленные выше хостеры не исполнили следующие обязанности:

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций;

создать уполномоченное представительство в России.

То есть в сентябре поисковики обязали маркировать перечисленные компании как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче, как видно на скриншоте ниже.

Теперь, когда эти меры не сработали, поисковикам вообще запретили выводить сведения о сайтах перечисленных выше компаний. Например, если набрать в «Яндексе» запрос «DigitalOcean», вверху страницы будет размещено предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований применимого законодательства».

Если нажать на «Подробнее», поисковик пояснит, что не имеет права показывать российским пользователям некоторые ссылки.