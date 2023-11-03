Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили мод для WhatsApp, который содержит ранее неизвестного шпионского трояна для Android CanesSpy. С 5 по 31 октября было предотвращено более 340 000 атак с его использованием в более чем в 100 странах мира. Наибольшее количество атак зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции и Египте. Российские пользователи так же столкнулись с попытками заражения.

В компании напоминают, что совсем недавно обнаруживали модификации мессенджера Telegram со шпионским модулем, которые распространялись через Google Play Store. Теперь похожая ситуация повторилась с WhatsApp.

Новый троян скрывался в неофициальных модах для WhatsApp на Android, которые предлагали, например, опцию отложенного постинга или другие улучшения.

Вредонос способен похищать данные с зараженного смартфона, включая список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы. Кроме того, по команде он начинает вести запись с микрофона устройства. Шпионский модуль начинает работать при включении или постановке телефона на зарядку.

Основным источником распространения таких зараженных файлов оказались Telegram-каналы (преимущественно на арабском и азербайджанском языках). Суммарное число подписчиков только в самых популярных из них достигает почти двух миллионов пользователей.

Анализ показал, что вредоносные компоненты появились в модах не сразу. Изучив несколько предыдущих версий, эксперты установили, что этот шпион активен с середины августа 2023 года. Все версии модов, опубликованные в каналах начиная с этого времени, были заражены на момент написания отчета, однако впоследствии как минимум в одном из них последнюю версию заменили на «чистую». Судя по временным меткам файлов с кодом в APK, это произошло 20 октября.

Исследователи подчеркивают, что уведомили Telegram о наличии малвари в обнаруженных каналах, однако такие вредоносные моды распространяются и через различные сайты, где можно скачать моды для мессенджеров.