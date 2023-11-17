ИБ-эксперты предупреждают, что вымогательская группировка LockBit использует общедоступные эксплоиты уязвимости Citrix Bleed (CVE-2023-4966) для атак на крупные организаций, кражи данных и шифрования файлов. Разработчики Citrix выпустили патч для CVE-2023-4966 более месяца назад, однако в интернете по-прежнему можно обнаружить тысячи устройств, уязвимых перед этой проблемой.

Известный ИБ-специалист Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) изучил недавние атаки на Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), DP World и Boeing, и пришел к выводу, что у пострадавших организаций есть кое-что общее: доступные через интернет серверы Citrix, уязвимые перед проблемой Citrix Bleed, которую, по его словам, активно использует хакерская группировка LockBit.

Уязвимый сервер портового оператора DP World

Выводы Бомонта подтверждает издание Wall Street Journal, в распоряжении которого оказалось электронное письмо Минфина США, недавно разосланное некоторым поставщикам финансовых услуг. В документе упоминается, что именно LockBit ответственна за кибератаку на ICBC, и взлом был осуществлен с помощью уязвимости Citrix Bleed.

Поскольку LockBit является крупнейшим шифровальщиком, работающим по схеме Ransomware-as-a-Service («Вымогатель-как-услуга»), он привлекает множество партнеров, которые имеют полную свободу действий при проникновении в сети жертв. Поэтому, вероятнее всего, за упомянутыми атаками стоят не сами создатели малвари, а один из партнеров, использующий свежую уязвимость для взлома.

Издание Bleeping Computer сообщает, что в настоящее время более 10 400 серверов Citrix все еще уязвимы перед CVE-2023-4966, хотя с момента выхода патча прошло более месяца. Большинство из этих серверов, 3133, находятся в США, далее следуют 1228 серверов в Германии, 733 в Китае, 558 в Великобритании, 381 в Австралии, 309 в Канаде, 301 во Франции, 277 в Италии, 252 в Испании, 244 в Нидерландах и 215 в Швейцарии.

По данным журналистов, зачастую уязвимые серверы принадлежат крупным организациям и предприятиям критической инфраструктуры этих и многих других стран мира.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • 1 комментарий
    Подписаться
    Уведомить о
    1 Комментарий
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии