Криптовалютная биржа Poloniex утверждает, что установила личность преступника, который похитил у нее около 130 млн долларов в криптовалюте в начале ноября. Хакеру еще раз предложили вернуть все украденные средства, установив срок до 25 ноября и подчеркивая, что к делу уже привлечены правоохранительные органы Китая, России и США.

Напомним, что компрометация Poloniex произошла в начале текущего месяца. В итоге биржа была вынуждена отключить свой кошелек, сославшись на «техническое обслуживание». В настоящее время возможность ввода и вывода средств все еще отключена, а представители компании уверяют, что провели «комплексное обновление кошельков пользователей», и на этой неделе работа должна возобновиться в штатном режиме.

Точная сумма украденных средств до сих пор неизвестна и оценивается исследователями по-разному. К примеру, специалисты PeckShield писали, что у Poloniex украли около 125 млн долларов, включая ETH на 56 млн долларов, TRX на 48 млн долларов и BTC на 18 млн долларов. В свою очередь аналитики Slow Mist, подсчитали, что общий ущерб превышает 130 млн долларов, так как во время инцидента также были похищены менее ценные коины, общая стоимость которых составляет миллионы долларов.

Ранее Poloniex уже предлагала неизвестному злоумышленнику вернуть украденное, оставив себе 5% в качестве награды. Похоже, эта тактика не сработала, так как теперь эксперты компании PeckShield заметили, что на адреса, связанные с этим взломом, было отправлено новое сообщение.

Кошельки Джастина Сана, которому в настоящее время принадлежит Poloniex, инициировали шестнадцать транзакций, каждая стоимостью 0,10 доллара США в Ethereum, содержащих одно и то же сообщение на нескольких языках.

Компания заявляет, что установила личность хакера и дает ему срок до 25 ноября, чтобы вернуть все украденные средства. Если злоумышленник не сделает этого, правоохранительные органы Китая, России и США, которые уже вовлечены в расследование, перейдут к активным действиям.

Также биржа подчеркивает, что похищенные активы в любом случае пристально отлеживаются, и использовать их вряд ли получится. При этом компания по-прежнему готова предоставить хакеру «white hat награду» в размере 10 млн долларов США, если он вернет украденное.