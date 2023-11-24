Более 20 инструментов, предназначенных для обхода «Великого китайского файрвола» и других инструментов для блокировок, были удалены с GitHub в этом месяце. Многие полагают, что китайскому правительству удалось деанонимизировать разработчиков этих утилит и оказать на них давление, добившись удаления.

Все инструменты пропали из сети 2 и 3 ноября, что наводит экспертов на мысли о некой координации со стороны их разработчиков или властей.

Как сообщает издание TechCrunch, с GitHub пропал популярный прокси-инструмент Clash For Windows, который помогал пользователям обходить брандмауэры и китайскую систему блокировок. При этом репозиторий был основным способом загрузки Clash для пользователей и основным каналом для обновлений со стороны разработчика.

Дело в том, что подобные инструменты выступают в роли шлюза между устройством пользователя и интернетом, обеспечивая приватный доступ к сети за счет маскировки IP-адреса пользователя. В последние годы они стали популярной альтернативой VPN в Китае, так как еще в 2017 году правительство страны стало активно бороться с использованием VPN. Фактически, теперь VPN в Китае легальны лишь в том случае, если соответствуют определенным правилам обработки данных, что значительно повлияло на их распространение и использование, а некоторые крупные платформы (например, Apple) и вовсе закрыли доступ к VPN в стране.

Впрочем, прокси-серверы все еще менее популярны, чем VPN, число пользователей которых в Китае оценивалось примерно в 293 000 000 человек по состоянию на 2021 год.

После удаления репозитория создатель Clash, известный под ником Fndroid написал в X (бывший Twitter) о прекращении разработки утилиты, не объяснив, почему принял такое решение.

«Прекратил обновления, до скорой встречи. Технологии не бывают хорошими или плохими, но люди бывают. Пришло время обратиться к свету и двигаться дальше», — написал Fndroid.

Когда журналисты обратились к Fndroid за комментариями, он ответил уклончиво:

«Должен сообщить, что я не могу высказать никаких соображений или комментариев по этому вопросу. Мои текущие обязательства и правила не позволяют мне обсуждать эту тему публично. Я признателен вам за понимание и уважение к моей личной жизни в этом вопросе. Желаю вам успехов в работе и надеюсь, что вы найдете нужную вам информацию в других источниках».

Вскоре после этого сопутствующие инструменты из экосистемы Clash, поддерживаемые другими разработчиками на GitHub (например, Clash Verge, Clash for Android, ClashX) и другие прокси-инструменты, тоже стали удаляться или архивироваться без объяснения причин.

При этом просмотр официального списка запросов на удаление на GitHub, не дал никакого результата, то есть официальных запросов от властей не поступало.

«Обычно GitHub не комментирует решения об удалении контента. Однако в целях прозрачности мы публикуем все правительственные запросы на удаление контента», — прокомментировали изданию представители GitHub.

TechCrunch отмечает, что внезапное исчезновение Clash for Windows из сети породило множество слухов о том, что китайские власти каким-то образом вычислили создателя инструмента и оказали на него давление, ссылаясь на то, что прокси-серверы раскрывают слишком много личной информации в интернете.

К тому же, другой разработчик прокси, известный под ником EAimTY, тоже удалил свой репозиторий TUIC и опубликовал сообщение в блоге, в котором намекнул, что к происходящему имеют отношение власти.

Хотя многие инструменты более не доступны для установки, журналисты заметили, что некоторые из них, включая Clash, пока работают в системах пользователей, хотя и перестали получать обновления.

Интересно, что ранее в этом месяце Китай начал начал новый виток борьбы с анонимностью в интернете. Так, китайское правительство постановило, что любой онлайн-аккаунт в социальных сетях, имеющий более 500 000 подписчиков, должен содержать настоящее имя владельца.