У децентрализованной биржи KyberSwap похитили почти 54,7 млн долларов в криптовалюте. Компания предложила хакеру вознаграждение в размере 10% от суммы украденных активов за обнаружение уязвимости, однако пока средства не возвращены.

Атака на KyberSwap произошла в конце прошлой недели, и компания уже подтвердила, что злоумышленник совершил «ряд сложных действий», что позволило ему «вывести средства пользователей на собственные кошельки».

В своих сообщениях в X (бывший Twitter) представители KyberSwap подчеркивают, что это самая сложная ситуация, с которой им приходилось сталкиваться с момента основания проекта в 2017 году, а хакер провел «один из самых изощренных взломов», который вообще никто не заметил.

«В ответ на случившееся мы приостановили ввод средств, начали расследование, связались с соответствующими органами и начали переговоры со злоумышленником, пытаясь помочь пользователям вернуть как можно больше средств. В том числе предложили [хакеру] вознаграждение в размере 10% в качестве стимула для возврата средств пользователей, пострадавших от атаки», — пишут в компании.

Более того, предстатели KyberSwap рекомендовали пользователям «срочно вывести свои средств», пока длится расследование ситуации.

Вскоре после взлома хакер, стоявший за этим инцидентом, совершил транзакцию, к которой добавил сообщение, написав, что «переговоры [с KyberSwap] начнутся через несколько часов, когда я полностью отдохну». Судя по тому, что средства до сих пор не возвращены, переговоры пока не увенчались успехом.

Более детальный анализ произошедшей атаки уже опубликовал DeFi-специалист и основатель биржи Ambient Дуг Колкитт (Doug Colkitt). По его словам, злоумышленник эксплуатировал баг «с бесконечными деньгами», обманув смарт-контракт и заставив его поверить в то, что у KyberSwap больше ликвидности, чем на самом деле. В своих сообщениях Колкитт подчеркнул, что эксплоит для смарт-контракта KyberSwap оказался один из наиболее сложных и продуманных из всех, что он когда-либо видел.