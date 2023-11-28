В конце прошлой недели MMORPG Ethyrial: Echoes of Yore пострадала от вымогательской атаки. В результате были уничтожены 17 000 учетных записей игроков, удалены все их внутриигровые предметы и стерт весь прогресс.

Ethyrial: Echoes of Yore — это условно бесплатная воксельная MMORPG, созданная инди-разработчиками Gellyberry Studios. Игра доступна в Steam в раннем доступе, то есть еще находится в разработке и во многом зависит от ежемесячных подписок и поддержки сообщества.

Согласно сообщению в официальном Discord-канале игры, на прошлой неделе вымогатели атаковали главный сервер проекта и зашифровали все данные (в том числе включая локальные диски для резервных копий), и потребовали выкуп в обмен на расшифровку данных.

Разработчики игры пишут, что выплата выкупа не гарантирует, что хакеры предоставят ключ для дешифрования данных, поэтому они решили восстанавливать все пострадавшие системы самостоятельно.

«В подобных случаях хакеры часто берут оплату, но не предоставляют ключ для расшифровки [файлов]. Поэтому мы вынуждены полностью перестроить сервер и создать новые базы данных для учетных записей и персонажей», — гласит официальное сообщение.

В итоге инцидент затронул всю пользовательскую базу игры, то есть 17 000 учетных записей игроков и их внутриигровых персонажей, которые теперь утрачены. Однако представители Gellyberry Studios уверяют, что «в максимально возможной степени» восстановят все потерянное вручную.

Ожидается, что пострадавшие игроки должны получить обратно все свои предметы, прогресс, титулы и так далее, а также премиум-питомца (в знак благодарности за понимание и поддержку).

Кроме того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, разработчики пообещали увеличить частоту резервного копирования, использовать P2P VPN для удаленного доступа к серверу разработки и ограничить доступ к нему только определенным диапазоном IP-адресов.

В настоящее время доступность сервера Gellyberry Studios уже восстановлена, и разработчики призывают всех игроков создавать новые учетные записи, а затем обращаться к ним с запросами на «ручное» восстановление персонажей.