Разработчики представили Kali Linux 2023.4, четвертую и последнюю версию дистрибутива в 2023 году. Новинка уже доступна для загрузки, содержит сразу 15 новых инструментов и GNOME 45.

Команда Offensive Security сообщает, что в финальном релизе этого года в ОС добавлено не так много новых функций, зато версия ядра обновлена до версии 6.3.7, а также появились сразу 15 новых инструментов:

cabby — имплементация клиента TAXII;

cti-taxii-client — библиотека клиента TAXII 2;

enum4linux-ng — следующее поколение enum4linux с дополнительными возможностями (инструмент энумерации Windows/Samba);

exiflooter — поиск геолокации по всем URL-адресам и каталогам изображений;

h8mail — email OSINT и инструмент для поиска утечек паролей;

Havoc — современная и гибкая система управления и контроля для пост-эксплуатации;

OpenTAXII — имплементация сервера TAXII;

PassDetective — сканирование истории shell-команд для обнаружения случайно записанных паролей, API-ключей и секретов;

Portspoof — все 65535 TCP портов всегда открыты и эмулируют сервисы;

Raven — легкий HTTP-сервис загрузки файлов;

ReconSpider — продвинутый фреймворк для OSINT;

rling — RLI Next Gen (Rling), более быстрая многопоточная и многофункциональная альтернатива rli;

Sigma-Cli — список и преобразование правил Sigma в языки запросов;

sn0int — полуавтоматический OSINT-фреймворк и менеджер пакетов;

SPIRE — набор API-интерфейсов SPIFFE Runtime Environment для установления доверия между программными системами.

К тому же, есть хорошие новости для тех, кто предпочитает использовать GNOME, а не KDE: теперь Kali Linux поставляется с GNOME 45. Напомним, что GNOME 45, получивший кодовое имя «Rīga», был представлен в сентябре 2023 года, привнес улучшения в интерфейс и увеличил производительность.

Также стоит отметить, что разработчики подготовили новые сборки, которые теперь доступны на разных платформах. Так, начиная с этой версии, Kali Linux AMD64 и ARM64 доступны в маркетплейсах Amazon AWS и Microsoft Azure, что позволит легко развернуть Kali в облаке.

При этом в Offensive Security предупреждают, что хотя ARM64 все чаще поддерживается ОС, на этой архитектуре поддерживаются не все пакеты. Поэтому при использовании ARM64-дистрибутива некоторые пакеты могут быть недоступны.

Кроме того, добавлена поддержка развертывания Kali Linux на Hyper-V с помощью Vagrant, и теперь можно установить Kali Linux на Raspberry Pi 5 с помощью нового специализированного образа (или собрать его самостоятельно).