Согласно отчету «О значимых утечках данных в России», представленном командой Kaspersky Digital Footprint Intelligence, в 2023 году зафиксировано 133 случая публикаций значимых БД компаний. Под значимыми утечками подразумеваются инциденты, в результате которых было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных, либо которые получили резонанс в СМИ.

По сравнению с 2022 годом самих объявлений об утечках стало меньше, но объем опубликованных данных вырос на 33%.

Исследователи рассказывают, что более половины (54%) опубликованных утечек содержали парольную информацию. Обычно пароли хранятся в базах данных преимущественно в хешированном виде. То есть обычный человек, получивший к ним доступ, не сможет ими воспользоваться. Однако, если алгоритм преобразования пользовательских паролей слабый, злоумышленник может вычислить исходную комбинацию.

В некоторых опубликованных базах злоумышленники намеренно удаляли столбцы, связанные с парольной информацией. По мнению исследователей, это может говорить о том, что они планируют либо продать такие данные, либо использовать их для проведения кибератак.

Как и в прошлом году, большинство утечек было связано с сегментом малого и среднего бизнеса, но более чем в 1,5 раза вырос объем данных, полученных в результате инцидентов в крупных компаниях.

Чаще всего размещенные на специализированных площадках сообщения указывали на утечки из организаций в сфере ритейла, финансов, карьеры и образования, а также из интернет-сервисов и ИТ-компаний.

Наиболее значительный рост публичных инцидентов, связанных с утечками информации в 2023 году, произошел в сфере финансов и ИТ. Большая часть данных включает информацию о пользователях ресурсов или их историю заказов. БД сотрудников в этом году публиковались реже.

В отчете отмечается, что большинство скомпрометированных данных (71%), которые оказались в открытом доступе, датируются текущим годом. Соответственно, сами инциденты произошли недавно, и данные актуальны. Более половины (55%) изученных баз становились публичными в течение месяца после предполагаемой даты выгрузки из систем компании.

В отличие от 2022 года, когда основным каналом распространения публичных утечек были специализированные хак-форумы, в 2023 году таким каналом стал Telegram. Именно там было выявлено большинство (67%) объявлений о продаже данных.

Исследователи считают, что предпосылок к тому, что ситуация изменится, в ближайшее время не предвидится, несмотря на периодические блокировки отдельных сообществ, связанных с киберпреступными группами.