Компания Google утверждает, что выявила и исправила ошибку, из-за которой у пользователей исчезали файлы, добавленные в «Google Диск» после апреля-мая 2023 года. Однако пострадавшие сообщают, что исправление работает не для всех.

Напомним, что сообщения пользователей о потере данных в Google Drive стали появляться в конце ноября 2023 года. Тогда пострадавшие писали, что недавно сохраненные в облаке файлы внезапно исчезли, и облачный сервис откатился к состоянию за апрель-май 2023 года. При этом в логах активности пострадавших аккаунтов не было обнаружено никаких изменений. То есть пользователи явно не удалили собственные данные по ошибке.

Как теперь сообщили представители Google, команде Google Drive удалось связать проблему потери данных с синхронизацией. В компании подчеркнули, что баг затрагивал только «ограниченное количество пользователей», использующих дектопное приложение Drive версий 84.0.0.0–84.0.4.0. При этом некоторые люди пишут, что никогда не использовали декстопное приложение вообще.

«Мы выявили проблему, затрагивавшую небольшую часть пользователей приложения Drive для настольных компьютеров на версии 84, которая влияла только на локальные изменения файлов, которые еще не были синхронизированы с Drive, — заявили в Google. — Эта проблема не затронула изменения файлов, которые уже были синхронизированы и отображались в мобильном приложении Drive или в веб-интерфейсе Drive».

То есть компания описывает случившееся как проблему синхронизации, и в Google уверяют, что пострадавшие пользователи могут использовать десктопное приложение для восстановления локальных файлов, которые еще не были синхронизированы с Drive.

Для этого необходимо загрузить десктопное приложение Drive версии 85.0.13.0 или выше, перейти в настройки, удерживая клавишу Shift, а затем выбрать опцию «Recover from backups», которая появится в новом диалоговом окне. После этого пользователь должен увидеть на рабочем столе новую папку с несинхронизированными файлами под названием Google Drive Recovery. Причем в Google не объяснили, как именно это работает.

Еще можно попробовать восстановить файлы из резервной копии акканута Drive для десктопов с помощью инструмента командной строки, входящего в комплект поставки Drive в версии 85.0.13.0 или более поздних, используя инструкции, опубликованные здесь. Также компания предлагает попытаться восстановить файлы из резервных копий Windows или через macOS Time Machine.

Тем, у кого возникли проблемы с восстановлением потерянных файлов, Google советует оставлять отзывы с хештегом #DFD84 и убедиться, что включена опция диагностических логов.

При этом пользователям Google Drive рекомендуется воздержаться от доступа к своему облачному хранилищу до тех пор, пока исправление не будет доступно для всех пострадавших, чтобы не препятствовать будущим попыткам восстановления.

Однако предложение Google методы восстановления данных сработали не для всех. Так, некоторые пользователи выполнили все рекомендации, но в ответ получили предупреждение о том, что некоторые файлы не могут быть восстановлены.

«Google Drive УДАЛИЛ мои файлы, и их невозможно восстановить. Это "исправление" — не исправление», — пишет один из пострадавших.

«Решение, присланное по электронной почте, для восстановления из резервной копии, сообщает, что резервная копия не найдена, — пишет другой пользователь. — Теперь у меня нет никаких вариантов решения проблемы, а когда я отправил письмо в службу поддержки, то получил автоматический ответ о том, как найти файлы в корзине».

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