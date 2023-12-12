Toyota Financial Services, дочерняя компания Toyota Motor Corporation, предупредила своих клиентов об утечке данных, заявляя, что в результате недавней атаки оказалась раскрыта конфиденциальная и финансовая информация.

Toyota Financial Services является международной компанией, которая присутствует на 90% рынков, где Toyota продает свои автомобили и предоставляет своим клиентам услуги автокредитования.

Напомним, что об атаке на компанию стало известно в начале ноября, когда TFS обнаружила несанкционированный доступ к своим системам в Европе и Африке. Одновременно с этим хак-группа Medusa внесла компанию в список своих жертв.

Тогда участники Medusa опубликовали заявление о взломе TFS на своем «сайте для утечек» в даркнете. Злоумышленники потребовали 8 000 000 долларов выкупа за удаление якобы украденных данных и дали компании 10 дней на принятие решения (с возможностью продления срока за 10 000 долларов в день).

Судя по всему, переговоры компании и вымогателей не увенчались успехом, так как в настоящее время все данные TFS опубликованы на сайте вымогателей Medusa в даркнете.

Теперь же стало известно, что одним из пострадавших в этой атаке подразделений стал Toyota Kreditbank GmbH в Германии, который признал, что хакеры получили доступ к личным данным клиентов.

Немецкое новостное издание Heise получило образец уведомления, разосланного немецким клиентам Toyota. В документе сообщается, что в руки злоумышленников попали следующие данные: полное имя; адрес проживания; информация о контракте; детали лизинга и покупки; IBAN (International Bank Account Number).

При этом стоит отметить, что внутреннее расследование еще не завершено, и остается вероятность того, что хакеры получили доступ не только к перечисленной выше информации. Представители Toyota обещают оперативно проинформировать пострадавших клиентов, если расследование выявит дополнительные утечки данных.