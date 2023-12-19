Накопительное обновление KB5033375, выпущенное в рамках декабрьского «вторника обновлений», вызывает проблемы в работе Wi-Fi на некоторых устройствах под управлением Windows 11.

Судя по сообщениям на Reddit, в социальных сетях и на форумах поддержки Microsoft, с проблемой уже столкнулось множество пользователей, причем в основном это представители и малого и среднего бизнеса. Кроме того, уже несколько образовательных учреждений выпустили предупреждения (1, 2), рекомендуя своим студентам удалить обновление KB5033375 (и опциональное preview-обновление KB50532288, если оно установлено).

Например, в сообщении Университета Британской Колумбии говорится: «Проблема затрагивает корпоративные беспроводные сети (ubcsecure, ubcprivate, eduroam), но не влияет на использование домашней беспроводной сети/интернета».

Судя по сообщениям пострадавших, эта проблема действительно затрагивает именно корпоративные беспроводные сети с включенными функциями fast-transitionи и fast-roaming, которые используются для обеспечения «бесшовного» перемещения устройств между точками доступа.

Домашние пользователи, установившие KB5033375 или KB50532288, пока не жаловались на проблемы с подключением к Wi-Fi. Кроме того, похоже, ситуация касается только устройств под управлением Windows 11 (в частности, версий 22H2 или 23H2). Пользователей Windows 10 эта ошибка, судя по всему, не затронула.

Так как официальных заявлений от Microsoft пока не поступало, в настоящее время неизвестно, распространяются ли проблемы с беспроводным подключением на конкретные модели адаптеров беспроводных сетей, или дело в чем-то другом.

В качестве временного решения пользователи могут попробовать переключиться с EAP-TLS с PEAP или отключить 802.11r в затронутом SSID, поскольку корень проблемы, похоже, заключается в четырехстороннем рукопожатии. Также можно просто удалить декабрьское накопительное обновление KB5033375 для Windows 11 и связанное с ним опциональное preview-обновление KB50532288, если оно установлено.