СМИ сообщают, что Роскомнадзор (РКН) составил протоколы в отношении Amazon Web Services и еще 10 иностранных хостинг-провайдеров за нарушение требований закона «о приземлении». Теперь компаниям грозят штрафы от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки «за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение».

Всего ведомство составило 11 протоколов в отношении Amazon Web Services, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. Решение ведомства основывалось на ч.2 ст.13.49 КоАП РФ «О неисполнении обязанностей, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в сети интернет».

Ранее РКН включил всех перечисленных хостеров в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению». Но перечисленные компании по-прежнему не зарегистрировали личный кабинет на сайте РКН, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также не создали уполномоченное представительство в России.

«Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда иностранных провайдеров хостинга, включенных в реестр по приземлению, в связи с тем, что они продолжают работать без открытия на территории России представительства или создания филиала», — сообщают в пресс-службе Роскомнадзора. — Для тех компаний, которые не исполняют требования указанного закона, предусмотрены меры воздействия - запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств, а также возможно применение технологических мер — замедление трафика или полная блокировка ресурса на территории России».

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, Роскомнадзор не заблокирует зарубежные хостинги, потому что это невыгодно российской стороне. Штрафы со стороны ведомства он назвал мерами стимула для российских владельцев сайтов.

«Не уверен, что с иностранных компаний получится взыскать эти штрафы. Это условная мера, скорее, показательная история, чтобы они ухудшили работу с российскими компаниями и для нашего крупного бизнеса был бы стимул переехать на отечественный хостинг», — отметил эксперт в беседе с журналистами.

Напомним, что в октябре 2023 года Роскомнадзор уже принял меры понуждения в отношении ряда иностранных хостеров, которые «не выполняют свои обязанности по закону о “приземлении”». Тогда сведения о сайтах этих компаний запретили показывать в результатах поиска.