В ходе международной операции правоохранительных органов HAECHI IV, длившейся с июля по декабрь 2023 года, были арестованы 3500 подозреваемых в различных киберпреступлениях, а также изъято более 300 млн долларов незаконных доходов.

Операцией руководили власти Южной Кореи, которые сотрудничали с правоохранительными органами 34 стран мира, включая США, Великобританию, Японию, Гонконг (Китай) и Индию.

HAECHI IV была направлена против мошенников, занимающихся голосовым фишингом, «романтическим» скамом, «сексуальным вымогательством» (в английском языке для обозначения такой активности используют термин sextortion, образованный от слов “секс” — sex и “вымогательство” — extortion), инвестиционным мошенничеством, отмыванием денег, связанных с незаконными азартными онлайн-играми, BEC-скамом и мошенничеством в области электронной коммерции.

Также сообщается, что с помощью механизма финансовой разведки Интерпола, I-GRIP, было обнаружено и заморожено 82 112 банковских счетов в 34 странах мира, связанных с различными киберпреступлениями и мошенничеством.

В общей сложности в ходе операции было изъято 199 млн долларов США в обычной валюте, а также 101 млн долларов США в виде 367 цифровых и виртуальных активов, включая NFT.

«Конфискованные 300 млн долларов США являются огромной суммой и наглядно иллюстрируют мотивацию, стоящую за взрывным ростом транснациональной организованной киберпреступности, — заявляет Интерпол. — Такое масштабное накопление незаконных доходов представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность государств по всему миру».

Также официальный пресс-релиз гласит, что один из наиболее значимых арестов, произведенных в ходе операции HAECHI IV, связан с преступником, занимавшимся онлайн-гемблингом в Маниле, которого полиция Южной Кореи разыскивала более двух лет.

Правоохранители отмечают тенденцию, которая прослеживается в последнее время: все чаще мошенничество оказывается связано с цифровыми инвестициями и NFT-платформами, которые работают непродолжительное время, а затем исчезают со всеми деньгами инвесторов, удалив все официальные сайты и аккаунты в социальных сетях.

Еще один новый инструмент мошенников — искусственный интеллект, который позволяет генерировать синтетический контент, который кажется жертвам реалистичным, включая голоса близких им людей. Так, власти Великобритании, участвовавшие в операции HAECHI, сообщают о пресечении сразу нескольких случаев, когда мошенники использовали ИИ, чтобы выдать себя за другого человека ради «сексуального вымогательства» и инвестиционного мошенничества.

В ходе операции HAECHI IV количество арестов увеличилось на 260%, по сравнению с операцией HAECHI III, которая проходила с июня по ноябрь 2022 года. Тогда Интерпол и его партнеры арестовали 975 подозреваемых и заморозили 130 млн долларов на их счетах.