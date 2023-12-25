Французская компания Ubisoft, специализирующаяся на разработке и издании игр (включая Assassin's Creed, FarCry, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и так далее) расследует сообщения о возможной атаке. Дело в том, что в сети появились скриншоты внутреннего софта компании и инструментов для разработчиков.

О возможном взломе компании стало известно после того, как исследователи из VX-Underground поделились скриншотами, судя по всему, сделанными во внутренних системах Ubisoft.

Эксперты сообщили, что неназванный злоумышленник якобы взломал Ubisoft 20 декабря 2023 года, планировал похитить у компании около 900 ГБ данных и данные пользователей Rainbow 6 Siege, однако лишился доступа раньше.

Тем не менее, злоумышленник сумел получить доступ к серверу SharePoint, Microsoft Teams, Confluence и панели MongoDB Atlas, и в итоге поделился скриншотами из перечисленных сервисов.