В 2023 году Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенной информации 529 000 страниц, и это на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди основных заблокированных категорий в ведомстве перечислили фейки о боевых действиях на Украине, контент, связанный с экстремизмом, наркотиками и азартными играми.

Издание «Коммерсант», со ссылкой на данные Роскомнадзора, сообщает, что если в 2022 году РКН заблокировал или добился удаления 587 000 материалов, то в этом году — около 529 000 ресурсов. При этом отмечается, что в эту статистику не вошли материалы, внесенные в реестр запрещенной информации в связи с нарушением авторских прав.

Эксперты связывают снижение реестровых блокировок с тем, что соцсети и хостинги сами начали активно бороться с запрещенным контентом. Кроме того, блокировки стали активнее происходить с помощью средств, установленных на сетях связи по закону «о суверенном рунете».

В Роскомнадзоре уточнили, что в рамках взаимодействия с администрациями соцсетей в 2022 году удалено более 98 000 противоправных материалов с суицидальным, наркотическим контентом, а также детской порнографией. В 2023 году удалено свыше 112 000 таких материалов в социальных сетях.

Также в ведомстве отмечают, что ведут внереестровую блокировку с помощью ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), установленных операторами связи по закону «о суверенном рунете». Например, так блокируется доступ к популярным публичным VPN и Tor.

IT-эксперт Филипп Кулин сообщил журналистам, что объем реестровых блокировок мог снизиться за счет роста количества ресурсов, которые исключили из реестра:

«Это чистка реестра от бессмысленных ресурсов. Например, после блокировки сайт прекратил работу или перестали платить за домен».

С этой точкой зрения согласен и другой собеседник издания в отрасли:

«Это техническая очистка для высвобождения нужных IP-адресов, так как на одном адресе могут располагаться тысячи других ресурсов, не распространяющих запрещенные материалы, и при этом могут иметь отношение к совершенно различным сферам: развлечениям, образованию, финансам, бизнесу и даже к госструктурам разного уровня».

Процесс блокировок в РФ уже близок к насыщению, страна «достигла высоких значений», отмечает глава признанной иноагентом организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Теперь, полагает он, всплески могут быть обеспечены блокировками доменов первого уровня, «в том числе страновыми, а также громкими ограничениями больших сервисов, например YouTube».